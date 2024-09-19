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В Москве пройдет 27-я Международная выставка «ПИР Экспо»

В Москве пройдет 27-я Международная выставка «ПИР Экспо»

Более 180 инновационных решений, услуг для индустрии гостеприимства и новинок от ведущих производителей и поставщиков оборудования для отелей и ресторанов, успешные кейсы от лидеров отрасли и самая острая и актуальная проблематика на многочисленных образовательных и дискуссионных площадках ждут участников 27-й Международной выставки «ПИР Экспо» 2024, которая пройдет в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 21 по 24 октября 2024 года.

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