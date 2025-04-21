Участнику СВО с Алтая грозит два уголовных дела из-за неудачных попыток вернуться на фронт

Два года участнику СВО не позволяют вернуться из-за доступа к гостайне, но ему грозит статья за оставление воинской части Мобилизованный участник СВО из Республики Алтай Василий Кумандин уже два года не может вернуться на СВО.
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