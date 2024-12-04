Мировой кофейный кризис. В Новосибирске напиток может подорожать на 80%

Эксперт отметил, что цены на кофе в 2025 году станут самыми высоки за последние полвека.В 2025 году цена на кофе покажет исторический максимум с 1977 года из-за мирового кофейного кризиса, вызванного природными катаклизмами в странах-экспортёрах.