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Мировой кофейный кризис. В Новосибирске напиток может подорожать на 80%

Мировой кофейный кризис. В Новосибирске напиток может подорожать на 80%

Эксперт отметил, что цены на кофе в 2025 году станут самыми высоки за последние полвека.В 2025 году цена на кофе покажет исторический максимум с 1977 года из-за мирового кофейного кризиса, вызванного природными катаклизмами в странах-экспортёрах.

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