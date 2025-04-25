Спортивно-патриотическая акция пройдет в Подмосковье

В Подмосковье с 1 по 15 мая в честь празднования 80-летия Великой Победы пройдет спортивно-патриотическая акция "Подтянись за Победу", сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
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