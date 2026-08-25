Покупать бензин по памяти больше не получится. На заправках официально разрешили продавать топливо устаревших классов К2, К3 и К4, и теперь каждый чек требует изучения с лупой.
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Покупать бензин по памяти больше не получится. На заправках официально разрешили продавать топливо устаревших классов К2, К3 и К4, и теперь каждый чек требует изучения с лупой.
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