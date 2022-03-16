Канада отказалась прекращать выдачу виз игрокам из России, но призвала организации, финансируемые государством, не выдавать приглашения (Рик Вестхед)

Канада не будет прекращать выдачу виз и разрешений на работу российским спортсменам. Об этом сообщает журналист TSN Рик Вестхед.

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