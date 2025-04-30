В Белоруссии хотят признать оппозиционный «переходный кабинет» террористическим

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед по предложению Комитета государственной безопасности направил в Верховный суд заявление о признании формирования «Объединенный переходный кабинет» с входящими в его состав структурными подразделениями террористической организацией и запрете его деятельности на территории страны.
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