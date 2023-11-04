10 фактов о фараонах Древнего Египта, которые удивят даже знатоков истории

Город Эхнатона, построенный на сломанных спинах. К фараонам в Египте относились как к богам. Они были правителями одной из первых великих цивилизаций, живущими в условиях абсолютной роскоши и владычествующими над империей, подобной которой мир никогда не видел.
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