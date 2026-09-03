Завтра похолодание до +15 ночью

Завтра ночью похолодает до +15, а днём будет +25 градусов. Ветер сменит направление и станет южным. Не пропустите подробности!Сегодня, 3 сентября, столбики термометров покажут +24 градуса.
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