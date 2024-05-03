Депутат ГД Белик: Россия сможет защититься от британских ракет и контратаковать

Запад давно решил использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории России, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон лишь озвучил публично эти намерения, у РФ найдутся ресурсы и возможности для обороны.
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