Лучшая Подруга!

Сегодня День рождения у моей Лучшей Подруги. Почти 32 года мы, что называется, «не разлей вода». Менялись адреса, менялись мужчины, менялись фамилии, менялись мы сами, а дружба не менялась — разве что взрослела вместе с нами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии