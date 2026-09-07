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Ги Буше о 0:4 от «Салавата»: «Удаления сбили наш импульс – «Авангард» пытался играть слишком красиво, когда для этого не было возможностей. Не могу сказать, что игроки все делали плохо»

Главный тренер « Авангарда »  Ги Буше подвел итоги игры с « Салаватом Юлаевым » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (0:4).

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