Американист — о словах Келлога: Киев не готов к переговорным процессам

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога, который выразил уверенность, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта.