Россияне накопили на вкладах рекордные 67 трлн рублей

Средний размер депозитных остатков клиентов банков, получающих зарплату на карту, увеличился за год во всех доходных категориях.
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