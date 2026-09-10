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Царьград

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Россияне накопили на вкладах рекордные 67 трлн рублей

Россияне накопили на вкладах рекордные 67 трлн рублей

Средний размер депозитных остатков клиентов банков, получающих зарплату на карту, увеличился за год во всех доходных категориях.

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