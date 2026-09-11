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Регионы России

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Creative Assembly запускает первый этап бета-тестирования обновления MARS для Total War: ROME II — Emperor Edition

Creative Assembly запускает первый этап бета-тестирования обновления MARS для Total War: ROME II — Emperor Edition

Компания Creative Assembly объявила о запуске первого этапа тестирования обновлений PANTHEON для стратегической игры Total War: ROME II — Emperor Edition.

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