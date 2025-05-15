Недипломатичное, мягко говоря, поведение президента Азербайджана, которое стало поводом для его обширной критики в России, на самом деле имеет и причины, и цель.
"Поставить Россию на колени": Истинные причины хамства Алиева. Путин всё объяснил в четырёх словах
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Пульхерия Djem
Никакой дрюжьби!!! Выгодно нам что-то - работаем,нет - не работаем.А пока просто о них забыть.Полный игнор.
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37 мин.
М
ММ
"Главы государств условились встретиться в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы".- Хам Алиев тупо струсил, видимо был уверен, что Зеля точно будет бомбить Красную площадь. А Путин, увы, стал вести себя подражая коту Леопольду...
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34 мин.
Владимир Ботюк
Пришло время всю азербайджанскую диаспору отправить обратно в Азербайджан.
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13 мин.
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