"Поставить Россию на колени": Истинные причины хамства Алиева. Путин всё объяснил в четырёх словах

Пульхерия Djem Никакой дрюжьби!!! Выгодно нам что-то - работаем,нет - не работаем.А пока просто о них забыть.Полный игнор.

М ММ "Главы государств условились встретиться в Москве на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы".- Хам Алиев тупо струсил, видимо был уверен, что Зеля точно будет бомбить Красную площадь. А Путин, увы, стал вести себя подражая коту Леопольду...