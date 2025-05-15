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"Поставить Россию на колени": Истинные причины хамства Алиева. Путин всё объяснил в четырёх словах

"Поставить Россию на колени": Истинные причины хамства Алиева. Путин всё объяснил в четырёх словах

Недипломатичное, мягко говоря, поведение президента Азербайджана, которое стало поводом для его обширной критики в России, на самом деле имеет и причины, и цель.

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Комментарии
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Пульхерия Djem
Никакой дрюжьби!!! Выгодно нам что-то - работаем,нет - не работаем.А пока просто о них забыть.Полный игнор.
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М
ММ
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