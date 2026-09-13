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Царьград

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Онкологи назвали ежедневные привычки, влияющие на рост рака

Онкологи назвали ежедневные привычки, влияющие на рост рака

Рак не возникает за одну ночь. Это результат многолетнего процесса, и зачастую мы сами, не осознавая того, создаём условия, в которых опухолевые клетки чувствуют себя комфортно.

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