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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Судья триатлона на Олимпиаде-2024: «По нашему мнению, соревнования по плаванию на открытой воде уже точно не будут проходить в Сене»

Об этом сообщил арбитр соревнований по триатлону в Париже Алексей Калинин. Сегодня на Олимпиаде в очередной раз отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене.

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