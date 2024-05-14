Тренер Черышев: всегда хожу на тренировки Симеоне в "Атлетико"

Главный тренер выступающего в Первой лиге ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев отреагировал на слова своего подопечного Павла Игнатовича, сравнившего специалиста с главным тренером мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии