Девушки – ну те совсем взбесились. Они стали. Хотя о девушках чуть позже. Начну с другого. Раннее утро, в нашем парке никого.
«Ставьте лайки!». Почему осточертели видеблогеры?
Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Как надоели эти безграмотные тупые блогеры,ужасная речь,ошибки в каждом слове и вещание ни о чем,может лучше меньше да лучше.
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7 час.
ИИ
Иван Иванов
За 30 лет Чубайс и Сорос превратили часть(к сожалению большую) молодёжи в черножопых гарлемских обезьян, самовлюбленных и к сожалению абсолютно безграмотных.!!!!!!!!!
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7 час.
А
Алексей
Лучше меньше это хорошо, но ещё лучше совсем никак
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7 час.
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