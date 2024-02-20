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РЖАКА

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«Ставьте лайки!». Почему осточертели видеблогеры?

«Ставьте лайки!». Почему осточертели видеблогеры?

Девушки – ну те совсем взбесились. Они стали. Хотя о девушках чуть позже. Начну с другого. Раннее утро, в нашем парке никого.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Как надоели эти безграмотные тупые блогеры,ужасная речь,ошибки в каждом слове и вещание ни о чем,может лучше меньше да лучше.
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7 час.
ИИ
Иван Иванов
За 30 лет Чубайс и Сорос превратили часть(к сожалению большую) молодёжи в черножопых гарлемских обезьян, самовлюбленных и к сожалению абсолютно безграмотных.!!!!!!!!!
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7 час.
А
Алексей
Лучше меньше это хорошо, но ещё лучше совсем никак
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7 час.

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