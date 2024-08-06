Пропавшие в Приморье авиапутешественники найдены погибшими

В Приморском крае найдены путешественники, направлявшиеся из Сахалинской области. В результате авиапроисшествия на самолете они погибли, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Шкотовского муниципального округа.
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