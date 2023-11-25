В Рязани пропала 53-летняя Светлана Строкова

Местонахождение женщина неизвестно с 24 ноября 2023 года. Рязанка вышла из дома и не вернулась. Граждан, обладающих какой-либо информацией о пропавшей, просят сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
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