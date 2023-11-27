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Диетолог Ковальков: мясо и овощи способны восполнить нехватку железа в организме

Диетолог Ковальков: мясо и овощи способны восполнить нехватку железа в организме

Недостаток железа — самый распространенный дефицит, который сопровождается упадком сил. Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что восполнить нехватку данного микроэлемента помогут мясо и овощи в рационе, передала «Вечерняя Москва».

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