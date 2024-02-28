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«Дети Приморья» передали через мобильную сеть МегаФона 30 тысяч гигабайт данных

«Дети Приморья» передали через мобильную сеть МегаФона 30 тысяч гигабайт данных

С 18 по 23 февраля край стал центром притяжения юных спортсменов из Якутии, Приамурья, Камчатки, Сахалина, Забайкалья, Бурятии, Хабаровского края и ЕАО, а также из Китая, Республики Беларусь и других стран.

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