«Реал» о Тебасе: «Недопустимо, что президент Ла Лиги дискредитирует наш клуб в каждом своем выступлении. Турниру срочно нужен лидер, понимающий свою роль»

«Реал» обвинил президента Ла Лиги Хавьера Тебаса в систематической дискредитации клуба. Ранее Тебас, комментируя статью El Debate, в которой рассказывается о предвзятом отношении судей в Испании к «Реалу», заявил: «Сентябрь еще не закончился, а они уже объявляют чемпионат нечестным.