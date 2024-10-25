Со связистами Балтийского флота проведена тренировка по организации связи с пунктами управления кораблей

Цель тренировки — отработка взаимодействия подразделений связи с пунктами управления кораблей при обнаружении надводных и воздушных целей с дальнейшей выдачей данных об обстановке и целеуказаний на применение оружия.
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