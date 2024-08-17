🚰 В течение дня в Феодосии полностью восстановят подачу воды Как сообщили в «Воде Крыма», новый участок Челноковского водовода подключен, идёт набор давления и заполнения системы.
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🚰 В течение дня в Феодосии полностью восстановят подачу воды Как сообщили в «Воде Крыма», новый участок Челноковского водовода подключен, идёт набор давления и заполнения системы.