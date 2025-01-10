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Царьград

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В Россию пришёл "свиной" грипп с опасными осложнениями: штамм выявили в 24 городах

В Россию пришёл "свиной" грипп с опасными осложнениями: штамм выявили в 24 городах

Это тот самый подвид заболевания, который вызвал пандемию в 2009 году.Несмотря на то, что в период новогодних каникул в России несколько снизилась заболеваемость ОРВИ, выявлены первые случаи гриппа.

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