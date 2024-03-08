Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Ирина Некрасова
    Вы это серьёзно?! Мужику шестой десяток!!! Ему давно пора было определиться с "верным вектором" и молодёжь по нему ве...Больше не "люблю"...
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Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

Европарламент на днях опубликовал пресс-релиз, где выразил свою поддержку российской оппозиции и подчеркнул необходимость поддерживать военные усилия Украины, потому что «решительная победа Украины может привести к подлинным изменениям в Российской Федерации, в частности к деимпериализации, деколонизации и рефедерализации, все из которых являются необходимыми условиями для установления демократии в России».

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