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Дайте грошей, вам жалко, что ли?

Дайте грошей, вам жалко, что ли?

Вот толку от того, что вам дадут эти 40 миллиардов? Всё равно потырите. Поскольку иначе не можете.

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Владимир Витковский
Свиней не кормят апельсинами, им достаточно помоев !!!
Rusik Rusik
И желательно чтобы эти помои забросили.
Владимир Витковский
Эти существа даже помоев НЕДОСТОЙНЫ !!!
Леонид Буравлев
Маловато будет!! Даже поживиться местным нечем будет!)))
кормчий
Это опубликовал А .Казмрчук - лучше не скажешь !
ОМСДОН
Хохлы, лучше мозгов попросите, с этим органом у вас проблемы.
Олег Ноткин
Уничтожить до тла усраину вонючую!
Александр 24
А ведь 1,5 года служил под Одессой ( после учебки ) -люди были,вроде бы,как люди. В Одессе к нам отлично относились,а вот в деревнях,куда бегали за домашним вином, надо было быть осторожным - могли и подсыпать в вино табак и тому подобную гадость. Поэтому первый стакан мы всегда наливали хозяину ( покупали обычно 3 литра на двоих ) и не из уважения,а для проверки. Кстати,в роте служил и один хохол - хитрющий до одури ( у него даже глаза всегда были прищурены),его никто почему-то не любил. А как он бился за ефрейторскую лычку.... Это уже совсем другая история.
Святогор Князев
Таки да))) Хохол без лычки -что справка без печати)))
Александр 24
Поговаривали,что девки и не гуляли с этими уродами,если они приходили из армии без лычки.
Серж Южанин
Армейское: "Хохол без лычки - что #*зда без затычки!"....
Виктор Бегеба
на 40 долоровых миллиардеров станет больше. потом скажут мало.
Александр
Во блин... сами не могут нарисовать, что ли...
Наиль Бакиров
Во , загнули !!! Шлюхи на трассе стоят гораздо дешевле....А если нет разницы , то зачем платить больше ?
Альбина Колесникова
во денег надо ? а кому их не надо? только курица гребёт от себя, а все остальные только под себя.
Viktor Tumpurov
Нация самоликвидаторов!
Liudmila Kosteley (Моисеева)
https://www.youtube.com/watch?v=rt4ebMu6_aM
Серж Южанин
Дайте 40 лярдов!!!
Николай Алымов
А что этот упырь в этой жизни сделал полезного? Только языком вонычим пиздеть.
Елена Волкова
Как это - "что сделал"? Люсечкой-конфеткой поработал, похарчевался в российских сериалах на 25-х ролях, а сейчас спичку горящую подносит под задницу Зели, усиленно разжигая ненависть к России виртуозным враньем... Мерзавец тот ещё...
Silver Kont
Хохлам дали 5млрд на евромайдан и подготовку Крыма под натовские базы, но Крым, благодаря дебилам из рады, отошёл к России... Пиндосы не дураки, деньги считать умеют. Доверить 40$ млрд тем, кто бездарно просрал 5? Да ещё зная уровень коррупции?

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