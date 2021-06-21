Дайте грошей, вам жалко, что ли?

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаДайте грошей, вам жалко, что ли? Вот толку от того, что вам дадут эти 40 миллиардов? Всё равно потырите. Поскольку иначе не можете.Вернуться к статье218НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВВладимир ВитковскийСвиней не кормят апельсинами, им достаточно помоев !!!RRRusik RusikИ желательно чтобы эти помои забросили.ВВВладимир ВитковскийЭти существа даже помоев НЕДОСТОЙНЫ !!!Леонид БуравлевМаловато будет!! Даже поживиться местным нечем будет!)))кормчийЭто опубликовал А .Казмрчук - лучше не скажешь !ОМСДОНХохлы, лучше мозгов попросите, с этим органом у вас проблемы.Олег НоткинУничтожить до тла усраину вонючую!А2Александр 24А ведь 1,5 года служил под Одессой ( после учебки ) -люди были,вроде бы,как люди. В Одессе к нам отлично относились,а вот в деревнях,куда бегали за домашним вином, надо было быть осторожным - могли и подсыпать в вино табак и тому подобную гадость. Поэтому первый стакан мы всегда наливали хозяину ( покупали обычно 3 литра на двоих ) и не из уважения,а для проверки. Кстати,в роте служил и один хохол - хитрющий до одури ( у него даже глаза всегда были прищурены),его никто почему-то не любил. А как он бился за ефрейторскую лычку.... Это уже совсем другая история.Святогор КнязевТаки да))) Хохол без лычки -что справка без печати)))А2Александр 24Поговаривали,что девки и не гуляли с этими уродами,если они приходили из армии без лычки.Серж ЮжанинАрмейское: "Хохол без лычки - что #*зда без затычки!"....Виктор Бегебана 40 долоровых миллиардеров станет больше. потом скажут мало.АлександрВо блин... сами не могут нарисовать, что ли...Наиль БакировВо , загнули !!! Шлюхи на трассе стоят гораздо дешевле....А если нет разницы , то зачем платить больше ?Альбина Колесниковаво денег надо ? а кому их не надо? только курица гребёт от себя, а все остальные только под себя.Viktor TumpurovНация самоликвидаторов!Liudmila Kosteley (Моисеева)https://www.youtube.com/watch?v=rt4ebMu6_aMСерж ЮжанинДайте 40 лярдов!!!Николай АлымовА что этот упырь в этой жизни сделал полезного? Только языком вонычим пиздеть.Елена ВолковаКак это - "что сделал"? Люсечкой-конфеткой поработал, похарчевался в российских сериалах на 25-х ролях, а сейчас спичку горящую подносит под задницу Зели, усиленно разжигая ненависть к России виртуозным враньем... Мерзавец тот ещё...Silver KontХохлам дали 5млрд на евромайдан и подготовку Крыма под натовские базы, но Крым, благодаря дебилам из рады, отошёл к России... Пиндосы не дураки, деньги считать умеют. Доверить 40$ млрд тем, кто бездарно просрал 5? Да ещё зная уровень коррупции?Комментировать
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