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Подкармливаю болгарский перец 1 раз в 10 дней – радуюсь большому урожаю каждый год

Подкармливаю болгарский перец 1 раз в 10 дней – радуюсь большому урожаю каждый год

Сейчас у болгарского перца период активного цветения. А совсем скоро начнут созревать плоды. Значит настало время его активно подкармливать, чтобы у нас был хороший урожай.

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