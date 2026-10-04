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Умер руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин

Скончался художественный руководитель Московского центра авторской песни Александр Костромин. Об этом сообщили 4 октября в пресс-службе центра.

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