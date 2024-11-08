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Царьград

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В Бурятии убийцу жены на глазах у дочери осудили на 15 лет колонии

В Бурятии убийцу жены на глазах у дочери осудили на 15 лет колонии

В Бурятии огласили обвинительный приговор мужчине, который убил супругу из ружья на глазах у дочери.Следком республики сообщил, что убийство произошло в ночь на 21 апреля после ссоры между супругами.

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