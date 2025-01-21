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Трамп о Зеленском: "Для танго нужны двое" в стремлении к миру

Трамп о Зеленском: "Для танго нужны двое" в стремлении к миру

Президент США Дональд Трамп прокомментировал желание Владимира Зеленского достичь мирного урегулирования.

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Комментарии
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Игорь Васиков
А при чем тут бывший президент-марионетка?
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