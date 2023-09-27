Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 628 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Верзина
    На родине у неё не покорители, а покровители. Покорители покоряют, покровители прикрывают. Уровень профессионализма а...Хаматова покинула...
  • петр кузнецов
    не удивительно ,дальше порно сайты....Актриса Рената Ли...
  • Сергей Дмитриев
    ...Пашинян докобенился. То ли ещё будет?...В Нагорном Караба...

Экс-футболист Эменике назвал Олусегуна королем РПЛ за самый быстрый гол

Экс-футболист Эменике назвал Олусегуна королем РПЛ за самый быстрый гол

Эммануэль Эменике, бывший нападающий московского «Спартака» и сборной Нигерии, заявил о том, что его соотечественник, форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун является «новым королем» Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку он смог побить рекорд Эменике и забить самый быстрый гол в истории чемпионата России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх