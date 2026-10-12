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Новости Брянска

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Наталья Киселёва стала врио замгубернатора Брянской области

Наталья Киселёва стала врио замгубернатора Брянской области

Наталья Киселёва займётся вопросами проектного офиса, информатизации, клиентоцентричности и бережливого производства в Брянской области.

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