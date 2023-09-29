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Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО

Новосибирская область отправила очередную партию техники в зону проведения СВО

Беспилотные летательные аппараты, антидроновые ружья, тепловизоры, другое оборудование, необходимое для выполнения боевых задач в зоне СВО, сегодня передали для оснащения войсковых подразделений 41-й армии.

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