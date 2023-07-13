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Сейсмолог Эйидоган: Турции грозит мощное землетрясение магнитудой выше 7

Сейсмолог Эйидоган: Турции грозит мощное землетрясение магнитудой выше 7

Мощное землетрясение магнитудой выше 7 может произойти в регионе Мраморного моря в Стамбуле. Тряска ударит по экономике Турции, а последствия ощутит вся страна.

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