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Дэйна Уайт: «Оливейра обгонит Хабиба в рейтинге лучших бойцов в истории легкого веса, если победит Махачева»

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что в случае победы над Исламом Махачевым Чарльз Оливейра обгонит Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов легкого веса.

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