Новогодние сувениры учили делать на мастер-классе воспитанников специальной школы-интерната Караганды

Сотрудники Центра поддержки мастеров декоративно-прикладного искусства «Шебер» дали благотворительный мастер-класс воспитанникам карагандинской специальной школы-интерната № 2, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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