В Тамбове 53-летняя женщина пострадала при падении в автобусе

Ранее сообщалось о ДТП на Рассказовском шоссе. 41-летний водитель фургона "Fiat Ducato" на перекрестке при движении на красный сигнал светофора не пропустил автомобиль "Renault Logan" под управлением 51-летнего мужчины, который ехал на разрешающий сигнал светофора.
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