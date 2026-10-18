Архип Глушко, выпускник МГИМО и сын Наташи Королёвой, столкнулся с трудностями в поиске работы. Владея английским и японским языками, он не может найти подходящую позицию дома и рассматривает возможности в Японии.
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