Минобороны: над территорией России уничтожено 42 украинских беспилотника

АндрейБорков

А по бодрым докладам наших генералов постоянно уничтожаются производства по сборке БПЛА на УкРуине, нет электроэнергии и некому работать! А тут, в очередной раз сбито 42 БПЛА над территорией РФ! И как такое может быть? Если производства нет, энергии нет, рабочих нет...., а БПЛА в больших количествах есть? Тут одно из двух - или бодрых докладов быть не должно, а за них надо наказывать серьезно и по полной программе, или не надо писать про "успехи" в СМИ. Понятно, что пораженческие настроения не приемлемы в принципе, но эти бодрые доклады и похвальба в СМИ хуже этих пораженческих настроений. Этими ляпами и лже-докладами очень эффективно пользуется укропитекское ЦИПсО, им это как бальзам на раны!