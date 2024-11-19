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Минобороны: над территорией России уничтожено 42 украинских беспилотника

Минобороны: над территорией России уничтожено 42 украинских беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов уничтожили 42 украинских беспилотника.

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Комментарии
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АндрейБорков
А по бодрым докладам наших генералов постоянно уничтожаются производства по сборке БПЛА на УкРуине, нет электроэнергии и некому работать! А тут, в очередной раз сбито 42 БПЛА над территорией РФ! И как такое может быть? Если производства нет, энергии нет, рабочих нет...., а БПЛА в больших количествах есть? Тут одно из двух - или бодрых докладов быть не должно, а за них надо наказывать серьезно и по полной программе, или не надо писать про &quot;успехи&quot; в СМИ. Понятно, что пораженческие настроения не приемлемы в принципе, но эти бодрые доклады и похвальба в СМИ хуже этих пораженческих настроений. Этими ляпами и лже-докладами очень эффективно пользуется укропитекское ЦИПсО, им это как бальзам на раны!
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