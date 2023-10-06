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Поддержавший Россию вице-президент УЕФА покинул пост главы шведского спорта

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон, который проголосовал за возвращение российских футбольных юношеских команд к международным соревнованиям, покинул пост председателя Шведской национальной спортивной конфедерации и спортивных тренеров (SISU), сообщает РИА «Новости».

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