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Царьград

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Командир ВСУ Сухаревский заявил об использовании лазерного оружия в зоне СВО

Командир ВСУ Сухаревский заявил об использовании лазерного оружия в зоне СВО

В украинской армии снова заявили о якобы использовании лазерного оружия в зоне боевых действий.Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Юрий Сухаревский заявил, что украинские военнослужащие якобы используют лазерное оружие в зоне боевых действий.

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