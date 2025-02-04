Командир ВСУ Сухаревский заявил об использовании лазерного оружия в зоне СВО

В украинской армии снова заявили о якобы использовании лазерного оружия в зоне боевых действий.Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Юрий Сухаревский заявил, что украинские военнослужащие якобы используют лазерное оружие в зоне боевых действий.
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