Исследователи-любители были шокированы новостью: номер телефона пропавшей год назад Ирины Усольцевой внезапно появился в Сети.
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Возможно так... И, скорее всего, что ТАК... Если бы Усольцевы сбежали (есть такая версия) навряд ли они снова стали активировать прежний номер телефона. ЧТО ЖЕ произошло с ребятами и, главное, с маленькой девочкой?!! Шляются где попало и куда попало... еще и детей за собой тащат...