Около 450 млрд рублей привлек бизнес через РГО и ГМФО в 2024 году

Порядка 450 млрд рублей получил малый и средний бизнес через инфраструктуру финансовой поддержки предпринимателей — государственные микрофинансовые организации (ГМФО) и региональные гарантийные организации (РГО).
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