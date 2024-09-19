Страны Запада за полгода купили у России титана на $264,9 млн

Россия пересматривает свой подход к экспорту стратегически важного сырья.Несмотря на громкие заявления и показной отказ от взаимодействия с Россией, Евросоюз и США не могут отказаться от русского титана, пишет РИА "Новости".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии