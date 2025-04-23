Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области

Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области

Штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области, в котором все еще остаются украинские силы, сообщил начальник разведки с позывным «Лавина».

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