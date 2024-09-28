Русофобия - за русские деньги: Депутат Госдумы ратует за особую стройку в Таджикистане

Нина Грекова

Уверена, что не одна я - против стройки в Таджикистане .... аж на 4 млрд. рублей. Как пенсию поднимать - так на копейки, а как мигрантам выплачивать пособия, льготы ... так некоторые депутаты, аж "взахлёб" кричат, поддерживая чуждый нам народ. Моё мнение - надо полностью менять состав депутатов, да и сенаторов. Жизнь другая стала и народ по другому всё воспринимает, вот только депутаты дальше своего носа и кармана - ничего не видят и не слышат.