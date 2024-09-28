Депутата Затулина обвинили в лоббировании стройки особого центра в Таджикистане. В Госдуме опасаются, что за русские деньги будут поднимать русофобию.
Русофобия - за русские деньги: Депутат Госдумы ратует за особую стройку в Таджикистане
Комментарии
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Нина Грекова
Уверена, что не одна я - против стройки в Таджикистане .... аж на 4 млрд. рублей. Как пенсию поднимать - так на копейки, а как мигрантам выплачивать пособия, льготы ... так некоторые депутаты, аж "взахлёб" кричат, поддерживая чуждый нам народ. Моё мнение - надо полностью менять состав депутатов, да и сенаторов. Жизнь другая стала и народ по другому всё воспринимает, вот только депутаты дальше своего носа и кармана - ничего не видят и не слышат.
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3 час.
Владимир Фердман
Вот соответствующая цитата, Мы приготовили много ведер с самыми отборными помоями и с нетерпением готовы выплеснуть их на головы наших преданных участников
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2 час.
Дмитрий
Когда же тварей лоббистов чужого мира прижмут к стенке???
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58 мин.
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